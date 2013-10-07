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كندة حنّا قاتلة مأجورة ومدربّة كاراتيه بعد الولادة مباشرةً

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كندة حنّا قاتلة مأجورة ومدربّة كاراتيه بعد الولادة مباشرةً كندة حنّا قاتلة مأجورة ومدربّة كاراتيه بعد الولادة مباشرةً

أيّام قليلة، وتضع الفنانة السورية كندة حنّا مولودها الأول، الذي ستطلق عليه اسم "فارس"، بموازاة استعدادها للانضمام إلى فريق مسلسل "خواتم"، بعد وضعها مولودها، حيث تجسّد شخصيّة "مدرّبة كاراتيه".
وأوضحت الفنانة السوريّة أن الشخصيّة ستكون مركّبة، وهي ستستفيد من تجربتها في عالم الكاراتيه، إذ كانت لاعبة أيّام طفولتها ومراهقتها، وأنّها حصلت على الحزام الأسود، وخاضت عدّة بطولات على مستوى محلّي في هذا المجال الرياضي.
وأكّدت حنّا أنّها مستعدّة لأداء هذه الشخصيّة، مشدّدة على أنّ الجمهور سيراها بمادّة غنيّة من الناحية الرياضيّة.
وكشفت حنّا عن الكثير من تفاصيل الشخصيّة، مشيرة إلى أنّ الشخصيّة، إلى جانب كونها "مدرّبة كاراتيه"، هي أيضاً قاتلة مأجورة، ضمن مسلسل "خواتم" الذي يقوم زوجها المخرج ناجي طعمي بإخراجه.
ومسلسل "خواتم" بدأ تصويره مؤخّراً في دمشق، ويشارك في بطولته عبد المنعم عمايري، وكاريس بشّار ومرح جبر...

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