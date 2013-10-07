بالصور| نجوم وسياسيون يشاركون في احتفالات الجيش بانتصارات أكتوبر

الحفل حضره نخبة من الشخصيات العامة.. على رأسهم جيهان السادات وعبدالحكيم عبدالناصر والدكتور كمال الجنزوري والمشير محمد حسين طنطاوي

كتب : خالد جمال الإثنين 07-10-2013 18:16

احتفلت القوات المسلحة بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور رئيس الجمهورية عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، وبمشاركة رئيس الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ هزاع بن زايد، وبعض وزراء الدفاع العرب ونخبة من الشخصيات العامة.

وبدأ الحفل، الذي أُقيم في استاد الدفاع الجوي، بعروض للألعاب النارية المبهرة أضاءت سماء المنطقة، وظهر حسين فهمي ليقدم فقرات أوبريت "مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا" الذي كتبه جمال بخيت ولحنه وليد سعد، وشارك فيه كوكبة من نجوم التمثيل هم حسين فهمي ومحمود ياسين ويسرا وهاني رمزي وصلاح عبدالله وخالد صالح وأحمد بدير.

ومن نجوم الغناء وليد توفيق ونانسي عجرم ووائل جسار من لبنان، فيما شارك من المطربين المصريين هاني شاكر وأنغام ومدحت صالح وبهاء سلطان وحكيم وآمال ماهر وريهام عبدالحكيم وعمرو مصطفى وبوسي، ومن المغرب جنات ومن سوريا أصالة ومن الخليج رابح صقر وعبدالله الجسمي ومن الأردن الشاب جيلاني، من خلال صور غنائية تستعرض بطولات الجيش المصري منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا.

وتقول كلمات الأغنية "أم الدنيا أد الدنيا، شعب العزة في أرض النصر، كلمة حب تقول للدنيا، هي دي مصر يا عشاق مصر، هي دي مصر اللي بنعرفها ربك كتابة مشرفها، ينده جيش يلبي الشعب ينده شعب يلبي الجيش، مصر رسالة حب وطيبة ولا رسالة حب عجيبة"، وسط تصفيق حار من الجميع الذين وقفوا ترحابًا لهم وللوطن مصر.

وحضر الحفل نخبة من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم السيدة جيهان السادات، وعبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس جمال عبدالناصر، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، والمشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة، بالإضافة إلى كبار قادة القوات المسلحة وعلى رأسهم الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما حضر الاحتفالية عدد كبير من رجال الدولة والفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.