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بروفات مكثفة لافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

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بروفات مكثفة لافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بروفات مكثفة لافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

كتب : محمد عبد الجليل منذ 49 دقيقة

يجري بروفات مكثفة المخرج هشام عطوة استعدادا لافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، بعد غد.

وقال هشام، في تصريح لـ"الوطن"، "الاحتفالية ستحمل في مضمونها محاولة للمزج بين عراقة الإسكندرية كمدينة حاضنة للفنون ومصدر إشعاع للثقافة وبين السينما ودورها في تشكيل وجدان المصريين منذ نشأتها".

وأضاف عطوة "استعنت في تنفيذ الاحتفالية بعدد من أبرز المبدعين في كل المجالات فالكلمات للشاعر مصطفى الضمراني، والألحان والتوزيع للموسيقار منير الوسيمي، والديكور للفنان التشكيلي، الدكتور حسين العزبي، والاستعراضات للمصمم الدكتور عاطف عوض".

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