12 مخرجة عربية يتنافسن في مهرجان بغداد السينمائي

كتب : محمد عبد الجليل منذ 6 دقائق

أعلن مهرجان بغداد السينمائي الدولي عن انطلاق الدورة الثالثة لمسابقة المخرجات العربيات في مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الخامسة التي تجرى فعالياتها حاليًا وتستمر حتى 10 أكتوبر.

وقالت إدارة المهرجان إنه سعيًا منها لتأكيد وتعميق دور المخرجات العربيات ودور سينما المرأة في العالم العربي، حيث كان المهرجان رائدًا في إطلاق هذه المبادرة والمسابقة فإن دورة هذا العام ستشهد مشاركة مجموعة جديدة من المخرجات العربيات، حيث سيبلغ عدد المخرجات العربيات المترشحات للمسابقة الرسمية 12 مخرجة من العديد من الدول العربية.

وتنوعت الأفلام المشاركة في المسابقة في موضوعاتها ومعالجاتها لتعكس تيارًا فاعلاً على شتى المستويات لمخرجات عربيات من مختلف الأجيال يجتهدن لترسيخ وجودهن وأفلامهن بالرغم من العديد من المصاعب والعقبات.