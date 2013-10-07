حركة فتح: لقاء وفد الكنيست الإسرائيلى بعباس "خطوة إيجابية"

وصف محمد المدنى، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلى" اللقاء الذى جرى بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس وعدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلى فى رام الله، اليوم الاثنين، بـ"الإيجابى"، حيث تطرق لدعم المفاوضات الجارية وإمكانية تذليل العقبات أمام ما يدور فى اللقاءات الثنائية.

وقال المدنى، إن الرئيس أبلغ الوفد الإسرائيلى رسالة الفلسطينيين المتمثلة بدعم حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية وإدانته لأعمال القتل والاعتداءات من أى طرف كان مصدرها.

وقال إن الجانب الفلسطينى أدان خلال اللقاء عمليات القتل التى وقعت بالخليل، بالإضافة إلى إدانته حادث الاغتيال بمخيم قلنديا واقتحام للمدن الفلسطينية واعتداءات المستوطنين المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطينى.

وأضاف أن اللقاء الذى عقد اليوم كان جاء كنتيجة للقاء الذى جرى فى الكنيست قبل فترة. مؤكدًا أن لقاءات السياسيين بمختلف مستوياتها تهدف إلى الحصول على خطوات سياسية مستقبلية وتهيئة المجتمع الإسرائيلى للسير نحو السلام ومحاولة ردع قوة اليمين الرافض لحل الدولتين. مؤكدًا أن هذه اللقاءات ستتواصل خلال الفترة المقبلة.