الجربا: على المجتمع الدولى تقديم ضمانات كافية لإنجاح مؤتمر "جنيف 2"

أكد رئيس الائتلاف السورى المعارض، أحمد الجربا أن الائتلاف لم يرفض المشاركة فى مؤتمر "جنيف 2" الخاص بحل الأزمة السورية إلا أنه فى الوقت نفسه يطالب المجتمع الدولى بتقديم ضمانات كافية لنجاحه.

وأضاف الجربا فى مؤتمر صحفى نقله تليفزيون قناة (العربية)، اليوم "الاثنين"، من مدينة اسطنبول التركية "شددنا على ضرورة تزويد الثوار بالأسلحة النوعية الضرورية لرد عدوان النظام وتمكيننا من تحرير بلادنا، وكان البعض يحاول أن يلزمنا بمؤتمر جنيف 2 كممر إلزامى لأى تعامل دولى معنا، وكأن جنيف هى مدخل ثورتنا إلى العالم ليلتزم بمطالبنا".

وتابع، "ولأننا نعلم خطورة الموقف وحساسية اللحظة، وأهمية الدعم الدولى ومدى كذب نظام الرئيس السورى بشار الأسد، قررنا أن نتعاطى مع جنيف 2 من بوابة (الانفتاح الحذر)، فلم نرفض جنيف من قبيل الرفض لكننا نقبل به وفق معطيات تضمن نجاحه وتمنع النظام المارق من اللعب على عامل الوقت، وقدمنا جملة من المعطيات لضمان نجاح جنيف فى الوصول إلى انتقال السلطة فضلا عن محاسبة المجرمين، وتأمين العدالة لتثبيت السلم والاستقرار وضمان الانتقال إلى دولة حرة بمعنى الكلمة".

واستكمل "أما بالنسبة للمعطيات التى تم تقديمها إلى ممثلى الدول الكبرى، وللأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، فقد أكدنا أنه لا حوار مع نظام الأسد الإجرامى لأن الحوار الوطنى يكون بين وطنيين يبحثون عن مستقبل وطنهم، وليس بين ثوار ونظام قاتل وعميل وقد استقدم إلى سوريا احتلالا من قبل الميليشيات وعليه فالقضية باتت تفاوضا مع عدو والهدف الوحيد لنا هو ترتيب شروط تسليم السلطة، وتقديم من اقترفوا الجرائم بحق الشعب السورى إلى العدالة".