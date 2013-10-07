الأمم المتحدة تنصح موظفيها فى اليمن بعدم مغادرة منازلهم

نصحت الأمم المتحدة موظفيها فى اليمن، اليوم الاثنين بالتزام منازلهم بعد يوم من مقتل حارس بالسفارة الألمانية بالرصاص، حيث قال عامل إغاثة إن المنظمات الإنسانية الدولية نصحت أيضا موظفيها بالحد من تنقلاتهم.

وقالت إدارة السلامة والأمن بالأمم المتحدة فى مذكرة داخلية، إن جميع مكاتب المنظمة الدولية فى اليمن ستغلق، اليوم الاثنين ويتعين عدم ذهاب الموظفين للعمل.

وأضافت فى المذكرة "يتعين على العاملين البقاء فى منازلهم وعدم التنقل.

عدم الذهاب إلى المتاجر أو أى مكان آخر، المستقبل غامض ويجب على جميع العاملين توخى أكبر قدر من اليقظة."

وتأتى هذه الإجراءات فى أعقاب الإغلاق المؤقت لسفارات غربية فى أغسطس بعد تحذير أمنى من هجوم محتمل لتنظيم القاعدة.

وقتل حارس السفارة بالرصاص أثناء خروجه من متجر كبير فى حى الهدى فى جنوب غرب صنعاء حيث تقع السفارة.

وقال نقابة الشرطة الاتحادية فى ألمانيا، إن القتيل مفوض بالشرطة (39 عاما) ويعمل لحساب وحدة خاصة تابعة للشرطة الاتحادية، مسئولة عن الحماية الشخصية.

وهذه أحدث حلقة من سلسلة هجمات على المسئولين المحليين والأجانب فى اليمن، الذى يخوض صراعا مع واحد من أنشط فروع القاعدة.

ولم تعلن أى جهة المسئولية عن مقتل حارس السفارة الألمانية.

ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأنباء التى أفادت، بأن مقتل الحارس جاء فى إطار محاولة لخطف السفيرة، التى كانت خارج البلاد ولكن من المتوقع، أن تعود إلى اليمن، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث "نحن على اتصال مع جميع السلطات المعنية فى اليمن، لدينا أفراد هناك يتعاملون مع الأمن وهذا الوجود (الأمنى) قد يتزايد."

وقالت السفارة الألمانية، إن السفيرة كارولا مولر هولتكيمبر وصلت إلى اليمن حديثا، وقدمت أوراق اعتمادها للسلطات اليمنية قبل أقل من أسبوع.

وقال وزير الخارجية الألمانى جيدو فسترفيله، إن فريقا من الخبراء الألمان سيتوجه إلى اليمن للمشاركة فى التحقيق فى مقتل الحارس.

وأضاف، أنه لن يخوض فى أى تكهنات بخصوص هوية المسئولين عن الجريمة.

وقال "ندين هذا العمل الشنيع ونشعر بحزن شديد لمقتل زميل بوزارة الخارجية، ملتزم وموضع تقدير."

وأثار الحادث حالة من الاضطراب لدى وكالات الإغاثة الأجنبية الأخرى فى اليمن.

وقال عامل الإغاثة، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه " طلبت منظمات إغاثة عديدة من موظفيها الحد من تحركاتهم، وقضاء عطلة عيد الأضحى خارج اليمن".