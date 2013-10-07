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الداخلية : استشهاد 3 من الشرطة وإصابة 48 في انفجارمديرية أمن جنوب سيناء

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الداخلية : استشهاد 3 من الشرطة وإصابة 48 في انفجارمديرية أمن جنوب سيناء الداخلية : استشهاد 3 من الشرطة وإصابة 48 في انفجارمديرية أمن جنوب سيناء

وزارة الداخلية

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن الإنفجار الذي شهده محيط مديرية أمن جنوب سيناء بمدينة الطور صباح اليوم أسفر عن وفاة 3 من رجال الشرطة وإصابة 48 آخرين وإتلاف واجهة مبنى المديرية و3 سيارات شرطة.

جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الدخلية اليوم، وذلك في إطار متابعة الأحداث الإرهابية التي وقعت صباح اليوم.

في الوقت ذاته، أوضح المصدر أن مجهولين آخرين قاموا بإطلاق عدد من الطلقات تجاه محطة استقبال القمر الصناعي بمنطقة المعادي بالقاهرة، أصابت إحداها أحد الأطباق الخاصة باستقبال الاتصالات ، ولم يؤثر ذلك على عمل المحطة.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية وخبراء المعمل الجنائي قد انتقلوا إلى مكان الحادثين للفحص والوقوف على ملابسات تلك الوقائع وتحديد مرتكبيها في الوقت الذي تم فيه إخطار النيابات المختصة للتحقيق.

أ ش أ

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