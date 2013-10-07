بالصور..”عزبة حمزة” بالمنوفية تستعد لاستقبال جثمان شهيد الهجوم المسلح بالاسماعيلية

اكتست عزبة حمزة بقرية القناطرين مركز أشمون محافظة المنوفية بالسواد فى انتظار جثمان الشهيد عبد الناصر زكريا عبد الجواد الجنيدى 26 سنة الذى لقى مصرعه فى الحادث الارهابى الذى استهدف ضابط و5 مجندين بسلاح الدفاع الجوى بطريق القصاصين – الصالحية بمحافظة الاسماعيلية.

وأكد عم الشهيد سمير الجنيدى ان الشهيد متزوج و لديه بنت واحدة ” ميرنا” سنتين وزوجته نورا عادل حامل وتنتظر مولد جديد خلال أيام مشيرا إلى انه غادر منزل من يومين عائد من أجازة ليلقى ربه سبحانه وتعالى شهيدا.

أصيب شعبان المشد خال الشهيد بصدمة عصيبة وبكاء هيسترى فور سماعه الخبر عن طريق أحد زملائه ظهر اليوم مرددين “حسبنا الله ونعم الوكيل ” فيما أخفى أهالى القرية الخبر عن والدته وزوجته خوفا على إنهيارهم من الصدمة.

كما لم يتمكن عبد الجواد شقيق الشهيد المجند بالقوات المسلحة بالاسماعيلية من حضور جنازة شقيقه بسبب حظر التجوال وعدم الانتهاء من تصريح خروجه من الجيش.