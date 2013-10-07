أقوى مفاجئات الصراع بين السيسي و عنان و تسريب فيديو الاجتماع

ما زال الحديث عن فيديو الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ، و وزير الدفاع و الانتاج الحربي مع عدد من ضباط و قادة الجيش المصري و الذي نشرته شبكة رصد الاخبارية يحظى بحيز مهم من الاهتمام و قد يتزايد ذلك بعد التصريحات الأخيرة للناشط السياسي وعضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي ، الذي أكد عبر حسابها على موقع التواصل بالتدوينات القصيرة " تويتر " أن هناك صراع بين الفريقين السيسي و عنان و أن وسائل إعلام دخلت على ما سماه "خط الصراع المتصاعد" .

الكاتب الصحفي سليم عزوز عزز قول عبد الهادي بما هو أكثر و الذي يعد أقوى مفاجئات الصراع بين الرجلين حيث أكد لقناة الجزيرة أن"الفيديو المسرب أثبت أن رجال رئيس الأركان السابق سامي عنان مازالوا أقوياء ويردون الضربة بمثلها, فكما تم تشويه سامي عنان, سيتم فضح الآخرين، وسامي عنان مازال يتمتع بعلاقات قوية وهناك قيادات داخل الجيش ولاؤها له " .

و يعتبر هذا التصريح من أخطر و أقوى ما تم تداوله لأن ذلك يعني أن هناك انقساما قويا و كبيرا في صفوف الجيش الذي ابتعد بشكل قوي عن أهدافه و المتمثلة في حماية الحدود و اشتغل بالسياسة و ممارسة الحكم حتى أصبح الوضع على ما هو عليه .

شبكةعيونالإخبارية

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