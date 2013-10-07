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وزير الإسكان: لن نطرح أراضٍ للاستثمار العقاري بدون مرافق

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وزير الإسكان: لن نطرح أراضٍ للاستثمار العقاري بدون مرافق وزير الإسكان: لن نطرح أراضٍ للاستثمار العقاري بدون مرافق

كتب : أحمد مصطفى الإثنين 07-10-2013 17:41

أرجع إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تأخير وزارته في طرح أراضٍ للشركات جاهزة للمشروعات العقارية الجديدة إلى إصرار الهيئة على عدم طرح أية أرضٍ إلا بالمرافق شاملة شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

جاء ذلك ردا على طلب المستثمرين بتوفير أراضٍ للاستثمار العقاري لحاجة السوق إلى مساحات لجذب استثمارات جديدة لتنشط قطاع المقاولات وتوفير وحدات سكنية للمواطنين.

وأكد محلب، أن إدارة المرافق بالهيئة تتولى طرح مشروعات المرافق، وتم حصر المشروعات التي لم تصلها المرافق، وجاري العمل بها حاليا، عبر ساعات رقمية بمواقع المشروعات تحدد ميعاد الانتهاء، وضرب مثلا بمحطة مياه القاهرة الجديدة التي تأخر تنفيذها، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

وقالت مصادر، إن الوزير التقى عددا من كبار المطورين العقاريين، لمناقشة مطالبهم واحتياجاتهم لضخ استثمارات جديدة في السوق العقارية ما يوفر فرص عمل ويقلل من الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية.

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