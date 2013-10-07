"البدوي" يدعو لإنشاء مجلس للشيوخ وإلغاء نسبة العمال والفلاحين

كتب : محمد يوسف منذ 46 دقيقة

أعلن السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تأييده الكامل لإنشاء غرفة ثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب له كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وأن الشيء المختلف عليه فقط يتمثل في سحب الثقة من الحكومة.

وقال "البدوي"، في تصريح صحفي اليوم، إن الغرفة الثانية للبرلمان لم يعد حدثا جديدا؛ حيث يوجد في حوالي 77 دولة في العالم، وإن مصر لا تخترع العجلة ويجد بها مجلس الشيوخ منذ عام 1883 وجاء دستور 23، وأكد على الغرفة الثانية، وأن رفض مجلس الشيوخ من جانب البعض جاء رفضا لتجربة مجلس الشورى السابقة، وثبت أن موازنة المجلس لا تتجاوز الـ95 مليون جنيه سنويا بعكس التصريحات التي ترددت بأن موازنته 7 مليارات جني، وهو غير صحيح على الإطلاق، وأنه إذا حدث خلاف بين غرفتي البرلمان يمكن عقد جلسة للبرلمان بمجلسيه على شكل مؤتمر للتصويت على القانون المختلف.

وحول نسبة الـ50% عمال وفلاحين في الدستور، والجدل الدائر حول احتمالية إلغاء هذا النص، أوضح أن هذا الحق صدر في ظرف

تاريخي معين عقب ثورة يوليو 52 وتأكد في دستور 64 وواكب مرحلة كان الفلاح والعامل لا يملك إرادة تعليم أولاده، ولكن بعد 50 عاما أصبح ابن العامل والفلاح الذي عاش نفس مشاكل والده طبيبا ومهندسا وأستاذا في الجامعة وغير ذلك، ما يؤكد قدرته على التمثيل الصحيح والأكثر كفاءة، مؤكدا أن العامل والفلاح ظلما وأصبح هذا الأمر الباب الخلفي لدخول البرلمان، ولذلك يستلزم إعادة تعريف الفلاح والعامل.