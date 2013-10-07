رئيس "نايل سات": ليس لنا علاقة بمحطة "المعادي" التي هوجمت بـ"آر بي جي"

ثروت مكي: "نايل سات" لا تستخدم هذه المحطة.. ولدينا بديل فوري جاهز للعمل في حال تعطلت إحدى محطاتنا

كتب : الوطن الإثنين 07-10-2013 14:44

قال ثروت مكي رئيس مجلس إدارة شركة الأقمار الصناعية "نايل سات"، إن الحادث الذي تعرضت له محطة الأقمار الصناعية بالمعادي صباح اليوم، ليست له أي علاقة بشركة "نايل سات" من قريب أو بعيد.

وأوضح مكي في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن "نايل سات" لا تستخدم هذه المحطة، وأن لديها محطات أخرى في أنحاء الجمهورية لا داعي لذكر أماكنها، مشددا على أنه "لو صادف وتعرضت أي من هذه المحطات لاعتداء أو عطل، فإن هناك البديل الفوري لها الذي ستعمل في نفس اللحظة، أي أن القمر الصناعي المصري بجميع تردداته وقنواته مؤمن تماما ولا داعي للقلق"، موضحا أن محطة المعادي التي تعرضت للحادث تابعة لوزارة الاتصالات.

وكان مجهولون أطلقوا قذيفة "آر بي جي" على مقر الأقمار الصناعية بالمعادي، أحدثت تلفيات في الطبق الخاص بالاتصالات الدولية، حيث أحدثت فتحة قطرها 25 سنتيمترا في الطبق، لكنها لم تؤثر على شبكة الاتصالات الدولية، كما لم تصل للأقمار الخاصة بالبث الفضائي، واستقرت في الطبق الخاص بالاتصالات الدولية.