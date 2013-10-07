حرمان "ليليا" من حضور حفل "ستار أكاديمي" بسبب "إهانة" هيفاء وهبي

كتب : سهيلة حامد الإثنين 07-10-2013 16:27

حرمت كلوديا مارشيال، رئيسة "ستار أكاديمي"، المتسابقة التونسية ليليا بن شيخ، من مشاركة أصدقائها في "البرايم" القادم، وذلك بعد أن أخطأت "ليليا"، وأهانت ضيفة الحلقة القادمة الفنانة هيفاء وهبي.

فبعد أن قالت المتسابقة المصرية رنا سماحة "الأغنية حلوة وأنا مستعدة أغنيها"، فردت باستنكار "بعد ما طبقة الغناء تكون لأصالة واسمهان نغني لهيفاء وهبي؟".

عاقبت رئيسة الأكاديمية، "ليليا" بحرمانها من حضور حفل "ستار أكاديمي" ومشاركة أصدقائها، على الرغم من حصولها على المركز الأول كأفضل طالبة بين المتسابقين، وتمتعت بحصانة لمدة أسبوع تمنعها من الخروج في منطقة الخطر، لكنها وبختها بشدة وأقنعتها بأن هناك ما لا يصح قوله أمام الكاميرات بإهانة الفنانين والفنانات، ماد فع "ليليا" للاعتذار والبكاء.

وأشارت ليليا إلى أنها لم تكن وحدها من أخطأت أو أهانت فنانا، لكن رئيسة الأكاديمية لم تعتبر ذلك مبررًا، وشددت على عدم حضورها الحفل، لأنه سيكون من أبرز الحفلات.