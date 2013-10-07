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"مزيكا" تعرض حوار محسن جابر مع التليفزيون الأردني الأربعاء

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"مزيكا" تعرض حوار محسن جابر مع التليفزيون الأردني الأربعاء "مزيكا" تعرض حوار محسن جابر مع التليفزيون الأردني الأربعاء

كتب : خالد جمال الإثنين 07-10-2013 16:30

تعرض قناة "مزيكا" برنامج "حوار مع كبار" إنتاج تليفزيون الأردن، في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، والذي استضاف المنتج محسن جابر لمدة ساعة، تحدث فيها عن مستقبل الإنتاج الغنائي في ظل التحولات التاريخية التي تحدث في المنطقة العربية.

كما ناقش جابر مدى تأثير حكم الإخوان في على الإنتاج الفني وكيف كان الاختلاف في صناعة الإنتاج الفني ما بين عصر مبارك والإخوان، أيضا تكلم جابر عن فكرة اختفاء الغناء الهابط والراقص وما هي متطلبات المرحلة القادمة مع ضرورة إدخال فكر جديد من أجل تطور الإنتاج الفني العربي.

يعاد البرنامج في الخامسة مساء الخميس.

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