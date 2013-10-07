الإذاعة المصرية تقيم احتفالية خاصة بمناسبة نقل شعائر الحج وحلول عيد الأضحى

القرآن الكريم: نقل احتفالات دينية على الهواء مباشرة عقب صلاة المغرب

كتب : الوطن منذ 40 دقيقة

تُقيم الإذاعة المصرية احتفالية خاصة بمناسبة نقل شعائر الحج وحلول عيد الأضحى المبارك، وجاءت برامج الشبكات الإذاعية بهذه المناسبة كالآتي..

شبكة القرآن الكريم: تحتفل بموسم الحج من خلال نقل احتفالات دينية على الهواء مباشرة عقب صلاة المغرب اعتبارا من 6 أكتوبر 2013 ولمدة أربعة عشر يوما حيث تقام صلاة المغرب ثم تليها تلاوات قرآنية وكلمات لبعض المتحدثين حول المناسبة ويتم ختام كل احتفالية بابتهالات دينية، وتقام هذه الاحتفالات من مساجد متعددة بالقاهرة والمحافظات منها مسجد السلطان أبي العلاء ومسجد العلم والإيمان بالوراق ومسجد الإمام الحسين ومسجد زهراء مدينة نصر بالعاشر ومسجد السيدة زينب ومسجد السيدة نفيسة ومسجد الإمام الشافعي ومسجد فاطمة النبوية ومسجد السيدة سكينة ومسجد علي زين العابدين ومسجد السوالمة بمحافظة الشرقية ومسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر، أما بالنسبة ليوم عرفات فسيتم عمل نقل حي ومباشر طوال اليوم من المشاعر المقدسة لتغطية وقفة الحجيج بعرفة والنفرة من عرفات إلى مزدلفة مغرب نفس اليوم.

شبكة الإذاعات الموجهة: تعتمد في خطتها على نقل مناسك الحج واحتفالات عيد الأضحى المبارك من خلال إذاعة برنامج خاص من تراث الشبكة بعنوان "على عرفات الله" يتناول مناسك الحج، ويذاع بالمحطات العربية لآسيا وإفريقيا والأمريكتين، كما تعتمد أيضا على إذاعة عدد من الأحاديث النبوية الشريفة إضافة إلى عدد من البرامج المختلفة منها: "العالم الإسلامي" باللغة الأردية وبرنامج "الدين والحياة" باللغة الألبانية و"صور مصرية" بالإنجليزية لدول آسيا وبرنامج "معلومات تهمك" باللغتين التركية والفارسية، وأيضا برنامج "نادي المستمعين" باللغة البرتغالية، وبرنامج "هذا هو الإسلام" باللغة الإسبانية و"مصر في عيونهم" باللغة الإنجليزية لقارة أمريكا الشمالية.

الإذاعات الموجهة: برنامج خاص من تراث الشبكة بعنوان "على عرفات الله"

الشبكة الثقافية: تحتفل بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك من خلال البرنامج الثقافي والبرنامج الأوروبي والبرنامج الموسيقي، حيث يذيع البرنامج الثقافي سهرة درامية خاصة بعنوان "بيت الله الحرام" بطولة سناء شافع وأحمد صيام وبرنامج عن الحج ووقفة العيد، أما البرنامج الأوروبي المحلي فيقدم فترات مفتوحة عن يوم عرفة وموسم الحج وعيد الأضحى بكل اللغات تتخللها تهاني المستمعين بالعيد وأغنيات بمناسبة الوقوف بعرفة منها (يا رايحين للنبي الغالي، ولبيك اللهم لبيك) إضافة إلى أغاني عن عيد الأضحى منها (إلهي ما أعظمك، ومدح الرسول).

شبكة الشرق الأوسط: اعتمدت على نقل مناسك الوقوف بعرفة واحتفالات عيد الأضحى وتبدأ الشبكة في الأول من ذي الحجة وحتى التاسع من الشهر بتناول مناسك الحج ولقاءات مع الحجاج المغادرين وفرحة الأهالي، إضافة إلى نقل مناسك الوقوف بعرفة ونفرة الحجيج من عرفة إلى مزدلفة، كما تنقل الشبكة فرحة الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك في كافة المحافظات والميادين من خلال العديد من برامج الشبكة والفترات المفتوحة منها (أجمد صباح، وسهرة في قلب الحياة، و50 دقيقة في قلبها).

الشرق الأوسط: من الأول من ذي الحجة وحتى التاسع تتناول مناسك الحج

شبكة صوت العرب: تقدم عدد من البرامج والفترات المفتوحة ومنها برنامج "من وحي الحج"، "حج الأنبياء" إضافة إلى مجموعة من السهرات منها (إلى عرفات الله، وصباح الخير يا عرفات، وعرفة.. مناسك ومنافع، وفديناه بذبحٍ عظيم)، كما تقدم الشبكة خلال العيد تغطية خاصة لنقل فرحة الشعب المصري من خلال الحفلات ولقاءات مع وزراء وسياسيين ونخبة من نجوم الفن والأدب.

شبكة الإذاعات الإقليمية: تنقل مظاهر احتفالات المواطنين وإذاعة نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة قبل مغرب التاسع من ذي الحجة، إضافة إلى السهرات الدرامية والحفلات، ومن هذه الإذاعات:

- إذاعة القاهرة الكبرى: نقل احتفال وزارة الأوقاف بوقفة عرفة ونفرة الحجيج ونقل شعائر صلاة العيد، وتقدم الإذاعة فقرة يومية تحت عنوان (رحلة الإيمان إلى بيت الرحمن) بعد آذان المغرب خلال الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة إضافة على العديد من البرامج المستحدثة ومنها (الناس والعيد، وبرقيات تهنئة) والسهرات الدرامية (عيد الأعياد، والعيد فرحة).

- إذاعة الإسكندرية: تنقل الإذاعة مناسك الحج من خلال لقاءات مع المغادرين لأداء فريضة الحج وبرنامج (إلى عرفات الله)، وتقدم الإذاعة خلال أيام العيد برامج منها (كارت معايدة، وخروف العيد، والعيد في إسكندرية).[]

- إذاعة القناة: تنقل الإذاعة مظاهر احتفال أهالي مدن القناة بالعيد من خلال الفترة المفتوحة (العيد عندنا) ومدتها 120 دقيقة، وسهرة خاصة بعنوان "ذكريات في الحرمين"، وفترة مفتوحة بعنوان "أحلى الأوقات".

"صوت العرب" تقدم عدد من البرامج والفترات المفتوحة ومنها برنامج "من وحي الحج" و"حج الأنبياء"

- إذاعة وسط الدلتا: تقدم الإذاعة لقاءات مع حجاج بيت الله الحرام، ونقل شعائر وقوف الحجيج بعرفة ونفرتهم إلى المزدلفة، إضافة إلى مجموعة من الفترات المفتوحة التي تتناول فرحة المواطنين في إقليم وسط الدلتا ومنها (أضحية وتضحية، والعيد ولبس جديد، وسباق أغاني).

- إذاعة شمال سيناء: تحتفل الإذاعة بعدد من الفترات المفتوحة والسهرات الإذاعية والتي تتناول استعداد المحافظة لاستقبال العيد ولقاءات مع أهالي سيناء وتقدم أيضا عددا من البرامج الجديدة منها (وجاء العيد، وآداب وأحكام) وسهرة إذاعية بعنوان (ليالي العيد في شمال سيناء).

- إذاعة جنوب سيناء: تنقل الإذاعة فرحة المواطن السيناوي بالعيد ونقل العادات والتقاليد الخاصة به وتقدم مجموعة من البرامج الجديدة منها (العيد في بلدنا، يوم النحر).

- إذاعة شمال الصعيد: تنقل الإذاعة فرحة المواطنين في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط وفرحتهم بالعيد وعاداتهم وتقاليدهم من خلال برنامج "الناس والعيد".

- إذاعة جنوب الصعيد: تقدم الإذاعة فترات مفتوحة خلال أيام العيد مدتها 60 دقيقة ومظاهر احتفال المواطنين في جنوب الصعيد بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

- إذاعة الوادي الجديد: تقدم الإذاعة فترة مفتوحة بعنوان "بعيّد عليك" لتهنئة المواطنين على ذويهم في العيد وسهرة مفتوحة بعنوان "الناس والعيد".

- إذاعة مطروح: تنقل الإذاعة احتفالات المحافظة بالعيد، وتغطية حية ومباشرة لنقل احتفالات أبناء المحافظة بالعيد وتقدم الإذاعة عدد من البرامج منها (أكلات بدوية في عيد الضحية، والعيد في الإسلام).