مسلم: حكومة "الببلاوي" أسوأ مافي 30 يونيو.. و"أبوزيد" أثبت أنه رجل الدولة

كتب : سهيلة حامد منذ 3 دقائق

قال محمود مسلم مدير تحرير جريدة الوطن، إن جماعة الإخوان المسلمين مارست عنفا متعمدا وصل إلى درجة الترويع، وظهر فى الدقي ورمسيس، حيث حمل البعض الآلي، ولم نر مصر كما نحب أن نراها في احتفال انتصار أكتوبر.

وأضاف مسلم أنه كان بصحبة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، متجهين إلى الاحتفالية لكنهم لم يتمكنا من ذلك بعد أن اشتعلت الأحداث أسفل مقر الجريدة.

وتابع مسلم، خلال لقائه ببرنامج "مباشر من العاصمة" على قناة "أون تي في"، أن "جماعة الإخوان الإرهابية"، على حد وصفه، "أصابها الجنون، وأيضا تركيا وحماس وقطر الذين يديرون هذه المنظمات أصابها الجنون"، مستنكرًا نزول الجماعات يوم 6 أكتوبر للتظاهر.

هاجم مسلم، حكومة حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري، مشيرًا إلى أن ماوصلت إليه مصر الآن هو نتاج طبيعي لبطء وارتعاش حكومة الببلاوي.

كما واصل هجومه، قائلًا: هذه الحكومة هى أسوأ مافى ثورة 30 يونيو وأسوأ مافي المشهد الآن، متسائلًا: أين قانون التظاهر؟، مضيفًا أن قرار حل الجماعة لم يتمكنوا من البت فيه حتى الآن.

وتابع مدير تحرير الوطن، وقال جميعنا فرح بهذه الحكومة، لكنها كانت من الطبيعي أن تعبر عن أهداف 30 يونيو واصفًا إياها بالحكومة المغيبة، وتابع قائلا: "الببلاوى يتعهد بأن دماء الشهداء لن تذهب هدر.. مضيفًا "هو انت كنت جبت حق الشهداء اللي فاتوا".

أشاد مسلم، بوزير الرياضة طاهر أبوزيد، اثبت أنه رجل دولة، مدللًا على ذلك بوجوده في جنازة اللواء نبيل فراج، ووجوده وسط حشد رياضي كبير أمام المنصة، مضيفًا هذا مايفتقده الببلاوي.

كما قال الحكومة عايشة مع "تويتر"، بيقفلوا دكان رئاسة الوزراء يوم الخميس الساعة واحدة والببلاوى يروح نادي هليوبوليس".