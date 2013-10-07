أخبار عاجلة

الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
حركة المرور.. تحويلات مرورية وكثافات بهذه الطرق.. وإليكم البدائل -
إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غداً.. معلمون يعقدون "ورشة عمل" لمناقشة مواد التعليم بالدستور

Google+ Print
غداً.. معلمون يعقدون "ورشة عمل" لمناقشة مواد التعليم بالدستور غداً.. معلمون يعقدون "ورشة عمل" لمناقشة مواد التعليم بالدستور

يعقد مجموعة من نشطاء المعلمين ورشة عمل، بنادى نقابة المهن التعليمية بالجزيرة، صباح غد الثلاثاء، لمناقشة مواد الدستور الخاصة بالتعليم، والتى جاءت بمسودة الدستور التى تعمل لجنة الخمسين على إعداده خلال الفترة الحالية، كمحاولة منهم للتوافق على المواد التى يريدون إدراجها بالدستور.

وقال الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية ومنسق الجبهة الحقوقية للمعلمين، إنه تلقى عددا من المواد المقترحة من المعلمين عبر الفيس بوك والبريد الإلكترونى ورسائل الموبايل، لافتا أنهم سيطرحون تلك المقترحات للمناقشة، فى ورشة العمل.

وأضاف زهران، أنه فى الثانية من ظهر الغد، وعقب انتهاء ورشة العمل، سيتوجه وفد من المعلمين إلى مقر مجلس الشورى بوسط القاهرة، لإيصال المواد المتفق عليها للجنة الخمسين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365