غداً.. معلمون يعقدون "ورشة عمل" لمناقشة مواد التعليم بالدستور

يعقد مجموعة من نشطاء المعلمين ورشة عمل، بنادى نقابة المهن التعليمية بالجزيرة، صباح غد الثلاثاء، لمناقشة مواد الدستور الخاصة بالتعليم، والتى جاءت بمسودة الدستور التى تعمل لجنة الخمسين على إعداده خلال الفترة الحالية، كمحاولة منهم للتوافق على المواد التى يريدون إدراجها بالدستور.

وقال الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية ومنسق الجبهة الحقوقية للمعلمين، إنه تلقى عددا من المواد المقترحة من المعلمين عبر الفيس بوك والبريد الإلكترونى ورسائل الموبايل، لافتا أنهم سيطرحون تلك المقترحات للمناقشة، فى ورشة العمل.

وأضاف زهران، أنه فى الثانية من ظهر الغد، وعقب انتهاء ورشة العمل، سيتوجه وفد من المعلمين إلى مقر مجلس الشورى بوسط القاهرة، لإيصال المواد المتفق عليها للجنة الخمسين.

>