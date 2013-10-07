بالصور.. الجامعة الألمانية بالقاهرة تستقبل الطلاب الجدد

نظم مسئولو مكتب التقديم بالجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع طلاب السنوات المتقدمة بمختلف الكليات، صباح اليوم الاثنين الـ7 من أكتوبر، لقاءات ترحيب لاستقبال الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة.

وتضمن برنامج اللقاء تعريف الطالب بتخصصات كل كلية على حدة وشروط القبول بكل تخصص والنظم الأكاديمية المتبعة والتى تطبق فى حالات عديدة منها التأكيد على ضرورة المواظبة على الحضور والإجراءات التى تتخذ فى حالات الغياب أو ارتكاب ما يتعارض مع قواعد المنظمة للائحة الطلابية للجامعة والتعرف على الأسس الواجبة التى تتخذ لتقدير المعدل التراكمى الأكاديمى وكيفية حسابه.

> ومن جانب آخر، شددت الدكتورة ليلى مهران، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب على ضرورة توجيه الطالب وتزويده بكافة المعلومات اللازمة لإكمال دراسته، مؤكدة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار مساندة الجامعة للطلاب الجدد الملتحقين لترسيم خططهم المستقبلية ومساراتهم الدراسية وحل مشاكلهم التى قد يتعرضون لها خلال فترة دراستهم سواء كانت أكاديمية أو غير أكاديمية.

> وأكدت مهران، أن دور الجامعة يتمثل فى خلق حلقة تواصل بين الطالب والجهاز الإدارى الطلابى المنوط به لهذا العمل والذى يبدأ بتعريف الطالب بالخدمات الجامعية المقدمة والمتابعة له من بداية مرحلة التسجيل وحتى التخرج إلى جانب توضيح التخصصات المتوفرة فى كل كلية على حدة، وتحديد المقررات حسب رغبة الطالب والتخصص الذى يريده.

وفى السياق نفسه، أعدت كل من يمنى الشاذلى وشيرين خليل مسئولتا مكتب التقديم بالجامعة مع فريق العمل به التابع جولة تفقدية للطلاب الجدد لزيارة أجنحة الأقسام والمعامل بكليات الهندسة والصيدلة والتكنولوجية الحيوية والعلوم التطبيقية والفنون وتكنولوجيا الإدارة، كذلك المجمع الصناعى الأكاديمى التطبيقى، الذى يضم أكثر من 10 شركات عالمية متخصصة فى مختلف مجالات الصناعة أهمها وTRUMPF والشركة الرائدة عالميًا فى مجال تكنولوجيا إنتاج الليزر فى مجال تشغيل الألواح المعدنية، وFESTO والشركة الرائدة فى السوق فى تقنية الميكنة والميكاترونيكة والإنتاج الصناعى.

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