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"عين شمس": تعيين أيمن البغدادى وكيلا لشئون البيئة والمجتمع بكلية الطب

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"عين شمس": تعيين أيمن البغدادى وكيلا لشئون البيئة والمجتمع بكلية الطب "عين شمس": تعيين أيمن البغدادى وكيلا لشئون البيئة والمجتمع بكلية الطب

قررت جامعة عين شمس، تعيين الدكتور أيمن البغدادى، أستاذ جراحة الأطفال ومدير مستشفى الدمرداش، وكيلا لكلية الطب لشئون خدمة البيئة والمجتمع، وذلك خلفًا للدكتور أحمد عماد وكيل الكلية السابق والعميد حاليًا، وذلك اعتبارًا من الـ7 من أكتوبر الجارى ولمدة 3 سنوات.

وكان فترة إدارة الدكتور أيمن البغدادى، مدير مستشفى الدمرداش، شهدت تطوير أقسام العظام والجراحة والمسالك وغرف العمليات بقيمة أكثر من 50 مليون جنيه أغلبهم تبرعات من المجتمع المدنى ورجال الأعمال والبنوك، فضلا عن عمل برنامج لتعاون مؤسسة الخير فى تدريب 500 مساعد تمريض وتأهيلهم علميًا لكيفية التعامل مع المرضى، بجانب تطويره لقسم الأشعة داخل المستشفى بقيمة 4 ملايين جنيه.


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