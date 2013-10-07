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رئيس تيار الاستقلال: الإبقاء على المواد الخاصة بالقوات المسلحة كما هى

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رئيس تيار الاستقلال: الإبقاء على المواد الخاصة بالقوات المسلحة كما هى رئيس تيار الاستقلال: الإبقاء على المواد الخاصة بالقوات المسلحة كما هى

قال احمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال إن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أبلغهم ببقاء النص المواد المتعلقة بالقوات المسلحة كما هى دون تغيير، مشيرا إلى أن اللجنة ستبقى على المادة الخاصة بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع كما هى نظرا للظروف التى تمر بها البلاد ولحماية الأمن القومى المصرى.

وأضاف الفضالى فى تصريحات عقب لقاء أجراه التيار بحضور ممثل للأحزاب بموسى اليوم، أنه أكد أيضا أنه سيتم الإبقاء على مجلس الشورى أو الغرفة الثانية للبرلمان واستحداث مجلس الشيوخ نصف عدد أعضاء مجلس الشعب يخصص فيه نسبة للفئات المهمشة، وأن الاتجاه إلى نظام الغرفتين أفضل خاصة أن سيكون عدد سكانها مائة مليون نسمة، وتحتاج لنظام الغرفتين على أن يكون عدد أعضائه نصف أعضاء مجلس النواب وسيضم كفاءات بالتعيين بمعايير خاصة.

وتابع الفضالى، أن موسى أعلن تأييده بقاء نسبة العمال والفلاحين بشرط أن يكون هناك تمثيل حقيقى لهم فى البرلمان.

كما أكد التيار لموسى تأييده لحظر الأحزاب على أساس دينى، وأن الدستور أكد حماية مجانية التعليم مع الحرص على جودته.

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مصر 365

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