انتخاب مولاتو تيشومي رئيسا جديدا لإثيوبيا

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

انتخب البرلمان الإثيوبي، اليوم، د.مولاتو تيشومي، رئيسًا جديدًا لإثيوبيا، وتم انتخاب الدكتور مولاتو تيشومي رئيسًا جديدًا لإثيوبيا خلال الجلسة المشتركة لمجلسي ممثلي الشعب والشيوخ بالبرلمان الإثيوبي اليوم، والتي أذاعها التليفزيون المحلي، وانتخب أعضاء المجلسين خلال جلستهما المشتركة د. مولاتو رئيسًا للدولة بالإجماع.

وبهذه المناسبة، قام الرئيس جرما ولد جورجيس الذي انتهت مدته بعد أن تولي الرئاسة لفترتين مدتهما 12 عامًا بتسليم مهام السلطة إلى الرئيس الجديد د.مولاتو.

وأدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا "تيجينى جيتانه" خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، وانتخب البرلمان الإثيوبي الدكتور مولاتو رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية مدتها ستة أعوام وفقًا للدستور الذي حظر على الرئيس المنتهية ولايته جرما ولد جورجيس إعادة انتخابه لأنه تولى الرئاسة لفترتين رئاسيتين حسب نص الدستور.

كان الرئيس الجديد الدكتور مولاتو تيشومى قد شغل العديد من المناصب الدبلوماسية والقيادية الحكومية، من بينها منصب وزاري قبل تعيينه سفيرًا لإثيوبيا لدى تركيا، كما شغل منصب سفير حتى انتخابه رئيسًا للدولة.

ومن الجدير بالذكر أن المادة رقم 70 في الدستور الإثيوبي تنص على أن يرشح مجلس ممثلي الشعب الرئيس، وأن يتم انتخاب هذا المرشح رئيسًا إذا وافق الأعضاء الحاضرون في الجلسة المشتركة لمجلسي ممثلي الشعب والشيوخ على ترشيحه بأغلبية الثلثين.