"قلب الأسد" في دبي

يستعد أبطال وفريق عمل فيلم "قلب الأسد" وعلى رأسهم بطل الفيلم محمد رمضان ومخرج الفيلم المنتج كريم السبكي لمغادرة العاصمة المصرية القاهرة متجهين إلي دبي لافتتاح العرض الخاص بالفيلم في صالات عرض السينما، كما ستنظم شركة Voice Media House المؤتمر الصحفي لإطلاق عرض الفيلم في منطقة الخليج على أن تكون دبي هي نقطة الانطلاق، كما ستنظم العرض الخاص بالفيلم في سينما جراند سينبليكس بجانب فندق جراند حياة والذي سيعرض يوم الخميس الموافق 10 اكتوبر2013 في صالات العرض في جميع دول الخليج، وقد صرحت شركة "جلف فيلم" المسؤولة عن توزيع الفيلم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بأنه تم تخصيص 20 صالة عرض سينمائي فقط في الإمارات ليتم عرض "قلب الأسد" فيها خلال أيام العيد.

يناقش الفيلم عالم الجريمة بعيداً عن الصراعات التقليدية، وتدور الأحداث حول طفل يتعرض للاختطاف، ويترعرع في الكواليس الخلفية للسيرك، حيث يعيش وسط الأسود والنمور الأمر الذي يؤدي إلى تكوين شخصية صلبة من الخارج ينيرها الخير من الداخل، إلا أن نشأته دائما ما ترغمه على الظهور للمجتمع بشكل مختلف حتى يتسنى له العيش والبقاء.

الفيلم بطولة محمد رمضان، حسن حسني، حورية فرغلي، ريهام أيمن، مجدي بدر وعمر مصطفى متولي، من تأليف حسام موسى، وإنتاج السبكي فيلم للإنتاج السينمائي "أحمد السبكي" وإخراج كريم السبكي.