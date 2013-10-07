عباس يجتمع مع أعضاء بالكنيست الإسرائيلى فى رام الله لبحث عملية السلام

رام الله (د. ب. أ)

اجتمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الاثنين مع وفد من أعضاء أحزاب يسارية فى الكنيست الإسرائيلى، لبحث عملية السلام.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد المدنى، إن اللقاء الذى عقد فى رام الله استهدف دعم المسار السياسى التفاوضى وحل الدولتين.

وذكر المدنى أن اللقاء جاء بناء على طلب من الوفد الإسرائيلى لدعم العلاقة بين المجتمعين الفلسطينى والإسرائيلى، ودعم تسهيل المفاوضات الجارية برعاية أمريكية.

ووصف المدنى اللقاء بـ"الإيجابى"، مشيرا إلى أنه تضمن شرح وجهة النظر الفلسطينية حول العملية السياسية وإطلاع الأحزاب فى إسرائيل على جهود إحلال السلام.