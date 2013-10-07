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الأردن يرفض إنشاء مطار بديل لإيلات بالقرب من العقبة

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الأردن يرفض إنشاء مطار بديل لإيلات بالقرب من العقبة الأردن يرفض إنشاء مطار بديل لإيلات بالقرب من العقبة

أعرب الأردن، فى إحدى جلسات المفاوضات الأخيرة المتعلقة بالطيران المدنى مع الجانب الإسرائيلى، عن رفضه لإنشاء مطار بديل لمطار إيلات بالقرب من العقبة.

صرح بذلك رئيس هيئة تنظيم الطيران المدنى الأردنى الكابتن محمد القرعان، ردًا على ما تناقلته وسائل الإعلام حول نية إسرائيل إنشاء مطار جديد بمحاذاة العقبة.

وقال القرعان -فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم الاثنين- إنه تبين لنا من خلال العرض الإسرائيلى لموقع المطار المقترح ومواصفاته بأنه لا يلبى المتطلبات الدولية للفصل بين المطارات المتقاربة.. مؤكدًا أن إسرائيل تفكر فى موضوع إنشاء المطار البديل منذ نحو عشرين عامًا.

وأشار رئيس هيئة تنظيم الطيران المدنى الأردنى فى هذا الإطار إلى الضوابط والتشريعات الدولية التى تتضمنها معاهدة شيكاجو للطيران المدنى الملزمة لجميع الدول، والتى من أهم بنودها سيادة كل دولة على مجالها الجوى.

وقال إن الموقع المقترح تم رفضه من الجانب الأردنى وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلى بذلك، حيث إن قربه من مطار الملك الحسين بن طلال بالعقبة، سيؤثر على السلامة الجوية فى المطارين وبناء عليه تم الطلب منهم البحث عن موقع جديد يلبى متطلبات وشروط منظمة الطيران المدنى الدولية "إيكاو" وموافاتنا بالموقع الجديد لدراسته وتقييمه.
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