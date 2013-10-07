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ياسمين عبد العزيز: مقابلة السيسي تركت أثرا إيجابيا في الفنانين

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ياسمين عبد العزيز: مقابلة السيسي تركت أثرا إيجابيا في الفنانين ياسمين عبد العزيز: مقابلة السيسي تركت أثرا إيجابيا في الفنانين

كتب : نجلاء أبو النجا الإثنين 07-10-2013 15:40

رغم قلة ظهورها في أي مناسبات اجتماعية إلا أن ياسمين عبد العزيز حرصت على حضور حفل أعياد أكتوبر الذي أقيم أمس، وقالت "وجهت إلي القوات المسلحة الدعوة بشكل رسمي ولبيتها وأنا سعيدة جدا لأن القوات المسلحة هي "جيش بلدي" وأغلى وأشرف ما يملكه المصريون، ورأيت أن دعوة الجيش لي شرف كبير جدا ومن واجبي أن أدعم الجيش وأقف وراءه دائما".

وأضافت عبد العزيز "أثناء حضوري وجدت حوالي عشرين فنان مصري مدعوون أيضا، وقد حرصت أن أقابل الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع وأصافحه وقد كان شديد الدماثة والذوق معنا جميعا، وعبرت له عن سعادتي بمصافحته، وبالفعل تركت مقابلته أثرا شديد الإيجابية في، وفي كل الزملاء، فهو رجل عظيم وشجاع ويرمز للجيش المصري الذي نفتخر به جميعا".

وعلى جانب آخر، أكدت ياسمين أنها تحضر لفيلمها السينمائي الجديد، وستتعاون فيه مرة اخري مع المخرج وائل إحسان، والذي أخرج لها فيلمها الأخير "الآنسة مامي"، وسينتج الفيلم أحمد السبكي أيضا.

ونفت ياسمين ما تردد عن بطولتها لمسلسلين تليفزيونيين هما "يوميات زوجة مفروسة" "وأيام جليلة"، وقالت" "الدراما خطوة مؤجلة لإشعار آخر وحتى أجد ما أراه مناسبا لعودتي للشاشة الصغيرة بعد غياب طويل جدا".

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