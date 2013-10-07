بالصور| مروة نصر تنتهى من "أحسن حالاتى"

كتب : هشام أمين الإثنين 07-10-2013 16:05

انتهت المطربة مروة نصر من تسجيل أغنية "أحسن حالاتى"، وهى من كلمات محمد شكرى وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع أحمد إبراهيم، ويشاركها فى الأغنية المطرب سامر أبو طالب، نجم برنامج "ذا فويس"، وسوف تضم مروة هذة الأغنية إلى ألبومها الجديد، الذى من المتوقع أن يصدر نهاية هذا العام.

هذا وتستعد مروة لتسجيل أغنية "العيون السود" للمطربة الراحلة وردة، على أن يتم توزيعها بشكل موسيقى مختلف، يمزج بين اللون الشرقى والغربى، وسوف تكون مفاجأة للجمهور، والأغنية من كلمات محمد حمزة وألحان الموسيقار بليغ حمدى.