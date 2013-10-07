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"مصر أم الدنيا".. أوبريت يجمع نجوم "The voice" و"صوت الحياة"

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"مصر أم الدنيا".. أوبريت يجمع نجوم "The voice" و"صوت الحياة" "مصر أم الدنيا".. أوبريت يجمع نجوم "The voice" و"صوت الحياة"

كتب : نورهان طلعت الإثنين 07-10-2013 16:20

" ام الدنيا" أوبريت جديد قرر نجوم برنامج "أحلى صوت" و"صوت الحياة" المشاركة به في احتفالات أكتوبر، حيث يشارك كل من سامر أبو طالب نجم برنامج "أحلى صوت" أو "The voice" فى موسمه الأول، وشريف عبد المنعم، ومصطفى سعد، وآيه عبد الله نجوم برنامج "صوت الحياة".

الأوبريت من كلمات هاني علي وألحان شريف عبد المنعم وتوزيع jezo وقام بالميكس الخاص بالأغنية الموزع كريم عبد الوهاب كنوع من تقديم الدعم لصناع العمل، جاءت بداية فكرة الأوبريت عندما كتب كلماتها هانى علي وعرض فكرة العمل على شريف عبد المنعم الذى وافق عليها على الفور، ويعتمد الأوبريت على تجميع نجوم برامج أكتشاف المواهب من "آراب أيدول، وأحلى صوت، وصوت الحياة، وإكس فاكتور "لكن اعتذر أحمد جمال وكارمن سليمان عن المشاركة به لارتباطهم بأوبريت آخر، بينما وافق باقى المشتركين، وقد استغرق تسجيل هذا الأوبريت يومين ومازال فى مرحلة الميكس، واعتمد صناع هذا الأوبريت على الإنتاج الذاتى من كل المشاركين به، وسيعتمد الكليب الذى سيتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة على لقطات من ثورة 25 ينايرو30 يونيو.

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