السينما الإيطالية ضيف شرف مهرجان الإسكندرية من 9 إلى 14 أكتوبر الجاري

كتب : نجلاء أبوالنجا منذ 41 دقيقة

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، الاحتفاء بالسينما الإيطالية واختيارها ضيف شرف المهرجان.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن إيطاليا ستحل ضيفة شرف للدورة التاسعة والعشرين من مهرجان الإسكندرية السينمائي، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر الجاري. وأن إدارة المهرجان استقرت على خمسة أفلام إيطالية لعرضهم في بانوراما الفيلم الإيطالي وهي أفلام: العيون الزرقاء Ali Blue eyes، وفراغ Vaccum، ومؤامرة الليثيوم The Llithium Conspirey، ومعًا في أمريكا Us in the us، وميلي Meili.