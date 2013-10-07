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"الكهرباء": محطاتنا مطابقة للمواصفات الفنية

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"الكهرباء": محطاتنا مطابقة للمواصفات الفنية "الكهرباء": محطاتنا مطابقة للمواصفات الفنية

كتب : نادية الدكروري منذ 44 دقيقة

ردا على حوار نشر مؤخرا للمهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، قال الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في بيان اليوم إن جميع محطات الكهرباء التي أنشئت خلال الفترة الماضية تمت طبقا لأحدث المواصفات الفنية من خلال مناقصات عالمية وروعي فيها الشفافية، وقد قامت جهات التمويل الدولية التي تقدم القروض لتمويل تلك المحطات بالمتابعة الفنية الدقيقة لتلك الإجراءات، وقدمت تلك الجهات الشكر لقطاع الكهرباء لالتزامه بالمعايير العالمية في كافة مناقصاته.

وأضاف المتحدث أن الوزارة لم تتلق شركات الكهرباء أي شكوى من الشركات الموردة لمحطات الكهرباء لمعرفتها وتيقنها من أن القائمين على تلك المناقصات قاموا بمراعاة المعايير الدولية في تحليل واختيار الشركات الفائزة.

فيما يتعلق بالحديث عن الفساد بالوزارة، أوضح البيان أنه لا يوجد أي ملفات فساد في الجهات الرقابية والقضائية تتعلق بهذا الموضوع. ومن لديه أي شبهة فساد عليه أن يتوجه إلى المستشار النائب العام بدلا من إطلاق الاتهامات.

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