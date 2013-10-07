بالفيديو| سيدة تطالب "السيسي" بفتح باب التطوع للنساء لخدمة الوطن

كتب : سارة محمد منذ 23 دقيقة

اختارت أن تحتفل بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر بشكل مختلف، فارتدت زي مشابه للقوات المسلحة وذهبت إلى "الاتحادية" حاملة رسالة إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي تطالبه فيها "بتفويضه وحده للقضاء على الإرهاب ولا للتصالح".

خرجت سوزان عصمت، مرشدة سياحية، من بيتها وهي في شدة الفخر بهذه المؤسسة العظيمة، قائلة "أنا نازلة النهارده تضامنا مع الجيش المصري وتأييدا للفريق أول السيسي في حربه على الإرهاب وخطة خارطة المستقبل"، كما أكدت مساندتها للقوات المسلحة في حربها ضد الجماعة المحظورة التي تخرج كل جمعة لتنشر جرائمها في الشارع المصري في تصور منها أنها سترعب المصريين ولكنها لم تستطع بعد أن كشف الشعب المصري زيفها ومتاجرتها بالدين.

ووجهت السيدة الأربعينية، رسالة إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائله: "إذا كنت قبلت تفوضينا لك بأنك في الحرب على الإرهاب وقبلها استجبت إلى دعوة المصريين لدعم الثورة.. فالشعب المصري حاليا يطلب منك أن تكمل واجبك تجاه مصر وأن تتحمل مسؤولية السفينة حتى لا تغرق، بأن تنزل انتخابات الرئاسة القادمة وإلا سيفوضه الشعب باعتباره القيادة العليا للقوات المسلحة بأن يكون هو رئيس مصر المقبل".

وأوضحت سوزان، أنها قامت بإرسال عدة رسائل للفريق السيسي عبر الإنترنت تطالبه فيها بفتح باب التطوع للنساء لتتقدم لخدمة الوطن قائلة: "جميعنا مستعدون أن نموت في خدمة ذرة من تراب مصر".