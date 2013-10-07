وفاة "عملاق التوراة" الحاخام الأعظم لإسرائيل الذي صلى من أجل براءة مبارك

كتب : عبدالعزيز الشرفي منذ 4 دقائق

أعلن أطباء مستشفى "هداسا" الإسرائيلي بالقدس، وفاة الحاخام الإسرائيلي الشهير عوفاديا يوسف "93 عامًا" الزعيم الروحي لحزب "شاس" الديني المتطرف، اليوم، بعد تدهور حالته الصحية بشدة، مساء أمس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مئات الآلاف من اليهود الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، وصلوا إلى مقر المستشفى بالقدس؛ للمشاركة في جنازة الحاخام الأكبر في إسرائيل، مشيرة إلى أن يوسف هو أبرز حاخامات إسرائيل في العصر الحديث، كما أنه أبرز المشرعين والحافظين للشريعة اليهودية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الآلاف تجمعوا أمام المستوطنة المقرر خروج جثمان يوسف منها بالقدس، وردد بعضهم الصلوات، في حين سمعت صلوات عديدة بأصوات مختلفة تصدر من داخل المستوطنة الإسرائيلية.

وتابعت: "قال الحاخام الرئيسي لإسرائيل الحاخام يتسحق يوسف، نجل عوفاديا، إنه يدعو كل الإسرائيليين كبارًا كانوا أم صغارًا، للمشاركة في جنازة الحاخام الإسرائيلي، مؤكدا أنه على الجميع المشاركة فيها".

وأثارت وفاته صدمة كبيرة في إسرائيل، خاصة بعد أن أعلنت المستشفى قبل أيام عن تحسن الحالة الصحية له، ما دفع وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى قطع بثها لنقل الحدث مباشرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، إنه يعرب عن حزنه لوفاة "عملاق التوراة"، بينما توجه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إلى مستشفى "هداسا" على الفور، للمشاركة في طقوس الجنازة وتشييع جثمانه.

كان الحاخام الإسرائيلي اشتهر بفتاواه المثيرة للجدل، إضافة إلى دعوته الإسرائيليين للصلاة "من أجل أن يزرع الله الحكمة في قلوب هيئة المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس الأسبق حسني مبارك"، حتى تحكم له بالبراءة من التهم الموجهة إليه. وقال: "أنا أصلي من أجل براءة مبارك، ولأجل أن يمن الله عليه بالصحة. مبارك رجل سلام لا يحب الحروب، كما أنه يحب إسرائيل، ولكنه سقط وسأظل أدعو ربي أن ينقذه من أيدي أعدائه"، كاشفا بهذا للمرة الأولى عن لقاء جمعه بالرئيس الأسبق منذ ما يزيد عن 28 عاما، حينما كان يشغل منصب الحاخام الأكبر لإسرائيل.

ومن المتوقع أن تثير وفاة الحاخام الأبرز، خلاًفا كبيرًا في الأوساط السياسية بإسرائيل، حيث إنه أول من جمع بين السلطتين الدينية والسياسية في وقت واحد، من خلال مشاركته في حزب "شاس" المتطرف، ومن المرتقب وقوع خلافات بين الحاخامات الإسرائيليين وعدد من كبار قادة حزبه، لتحديد هوية من يخلفه في منصبه.