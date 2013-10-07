بالصوت.. حوار 1 – النني: ولماذا لا نفوز في غانا؟

هل يمكن لمصر أن تتفوق مع أسماء لاعبي منتخب غانا اللامعة في الدوريات الأوروبية الكبرى من أجل تحقيق حلم المونديال؟ السؤال الأبرز يجيب عليه محمد النني.

منتخب مصر يدخل مواجهة حاسمة أمام غانا يوم 15 أكتوبر في ذهاب الجولة النهائية لتصفيات مونديال 2014.

ويسيطر القلق على الشارع المصري بسبب أسماء لاعبي غانا المحترفة في أوروبا، ولذلك كان محمد النني نجم وسط بازل الأجدر أن يجيب على سؤال "كيف ستواجه مصر نجوم غانا".

عن مواجهة الذهاب أمام غانا في كوماسي، وفرص مصر في التأهل للمونديال .. كان لـFilGoal.com حوارا مطولا مع محمد النني.

- كيف ترى مواجهة غانا؟

.. المباراة ستكون قوية بكل المقاييس، ولكني امتلك ثقة كبيرة في توفيق الله ومن بعده الجهاز الفني واللاعبين.

.. فالجهاز الفني لمنتخب مصر يعمل بقوة وبصدق من أجل تحقيق حلم الشعب المصري في الوصول للمونديال، وأتمنى من الجميع في مصر أن يسانده.

.. ومنتخب مصر يمتلك لاعبين كبار أصحاب خبرة، ويدعمهم مجموعة من اللاعبين الصغار أصحاب الطموح.

- ولكن كيف يمكن لمصر مواجهة محترفي غانا المتألقين في أوروبا؟

.. لاعبونا لا يقلون عن محترفي غانا، بالعكس فأنا أخشى اللاعبين المحليين أكثر لأنهم يسعون لتقديم نفسهم بصورة أكبر من المحترفين الذين قد يخافون من الإصابات.

.. لا أخشى أي لاعب من غانا لأن لاعبيهم معروفون ولعبنا أمامهم محليا ودوليا من قبل، فالفريق المغمور هو الذي يستحق أن نخاف منه لأن طريقة لعبه غير معروفة لنا.

- الأهلي لعب مباراتين أمام القطن، فهل تعتقد أن إجهاد لاعبيه سيؤثر على المنتخب أمام غانا؟

.. معنا جهاز فني قادر على التعامل مع إجهاد اللاعبين، فاللاعبون المحترفون أيضا لعبوا مباريات كاملة مؤخرا، ولكن الجهاز قادر على تجهيزنا مع لاعبي الأهلي للمباراة.

- وكيف ستكون نتيجة مباراة الذهاب حاسمة في التأهل؟ وهل يقربنا التعادل هناك؟

يرد بحدة.. ليه منكسبش؟ الجميع يتحدث عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لكن لماذا لا نفوز على غانا؟، فالأمر يشبه ما حدث معنا في بازل أمام تشيلسي، حيث كنا نفكر في التعادل على ستامفورد بريدج والجميع يرشح تشيلسي للفوز ولكننا فزنا في النهاية.

- إذا هل يطالب الجهاز الفني اللاعبين بالفوز في غانا؟

.. الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يتحدث بعد مع اللاعبين عن المطلوب في مباراة غانا، ولكن برادلي يفكر دائما باحترافية ويسعى للفوز دائما وبالتأكيد لن يلعب على التعادل أو الخسارة بفارق هدف مثلا.

.. سنصل كأس العالم غصبا عن الجميع.

- كيف سيدعم الحضور الجماهيري منتخب مصر في مباراة الإياب؟

.. الجمهور المصري يقف دائما معنا في الأمور الصعبة.

- ماذا ستفعل إذا وصلنا للمونديال؟

.. لم أتخيل كيف ستكون فرحتي إذا وصلنا للمونديال، ولكنه سيكون أسعد أيام حياتي.

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