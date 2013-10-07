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الجيش يوقف ودية للإسماعيلي ويلقي القبض على بعض الجماهير

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الجيش يوقف ودية للإسماعيلي ويلقي القبض على بعض الجماهير الجيش يوقف ودية للإسماعيلي ويلقي القبض على بعض الجماهير

تدخلت القوات المسلحة لفض اشتباك بين جماهير الإسماعيلي وأحمد علي مهاجم الفريق خلال مباراة ودية مع فريق الأسيوطي.

وذكر مراسل FilGoal.com أن بعضا من جماهير الإسماعيلي حضرت المباراة بنية الاشتباك مع علي، وأطلقت بعض الألعاب النارية في الملعب.

وجاء موقف الجماهير بعد تلاسن لفظي مع علي في التدريبات منذ يومين، وصل إلى حد توجيه اللاعب لإشارات بذيئة إلى الجماهير التي هاجمته.

وتطور الأمر في مدرجات ملعب المباراة بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، وهو ما استدعى تدخل قوات الجيش التي أطلقت الأعيرة النارية في الهواء قبل أن تلقي القبض على بعض من مثيري الشغب بين الجماهير.

واستكمل الحكم اللقاء في النهاية.

يذكر أن الزمالك دخل في مفاوضات مع الإسماعيلي لضم علي قبل بداية الموسم.

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