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كمال درويش قد يعود لرئاسة الزمالك

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كمال درويش قد يعود لرئاسة الزمالك كمال درويش قد يعود لرئاسة الزمالك

يعد الثنائي طارق غنيم وكمال درويش من أكثر الأسماء المرشحة لتولي رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الزمالك والمقرر تعيينها قريبا من قبل طاهر أبو زيد وزير الرياضة.

وعلم FilGoal.com أن وزارة الرياضة ستبدأ خلال أيام التشاور مع الثنائي لتولي أحدهم رئاسة اللجنة لحين انعقاد انتخابات رئاسة القلعة البيضاء.

ومن جانبه أكد كمال درويش رئيس الزمالك خلال حقبته الذهبية لـFilGoal.com أنه لا ينتوي الترشح لرئاسة القلعة البيضاء مجددا.

وأضاف درويش "لكنني لا أمانع تولى رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الزمالك، بشرط الحصول على صلاحيات كاملة حتى تنجح المهمة."

وكان درويش قد تولى رئاسة الزمالك خلال الفترة من 1996 إلى 2005، وحقق معه الفارس الأبيض العديد من الألقاب في مختلف البطولات.

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