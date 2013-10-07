محادثات بين ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الفرنسي بحضور كبار العسكريين

كتب : أ ف ب الإثنين 07-10-2013 15:55

أجرى ولي عهد السعودية الأمير سلمان بن عبد العزيز محادثات مع وزير الدفاع الفرنسي جان يف لو دريان في جدة اليوم، بحضور مسؤولين كبار عسكريين من الطرفين، وفقا لمصدر رسمي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المباحثات مع الأمير سلمان وهو وزير الدفاع أيضا، شملت العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

كما التقى وزير الدفاع الفرنسي نائب وزير الدفاع الأمير سلمان بن سلطان في وقت لاحق. ووصل لو دريان إلى السعودية مساء الأحد في زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها التعاون في مجال الدفاع والتسليح في وقت يتم فيه التفاوض مع الرياض حول عقود تصدير ضخمة.

وقال مصدر دبلوماسي إن وزير الدفاع الفرنسي سيلتقي مسؤولين كبار آخرين، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية.

وكانت الأوساط المقربة من الوزير أن المحادثات تشمل، فضلا عن الأمور السياسية، "التعاون الثنائي في مجال الدفاع والصادرات والمشاريع الصناعية".

وأشارت إلى محادثات جارية حاليا مع الرياض لوضع اللمسات النهائية على عقد بأكثر من مليار يورو لتحديث أربع فرقاطات وسفينتي إمداد بالنفط دخلت الخدمة أواسط الثمانينات.

لكن المصادر رفضت التعليق على المحادثات الخاصة بتحديث الدفاعات الجوية السعودية.