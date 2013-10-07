لاعب برشلونة السابق: أي لاعب في البرسا يمكنه التألق دون ميسي

مدريد (إفي) - اعتبر لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني خيراردو دولوفيو، الذي تم استدعاؤه للمشاركة في مباراتين في التصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية تحت سن 21 سنة، أن لاعبي برشلونة فريقه السابق "لا يعتمدون على ميسي" لتحقيق الألقاب حيث أن "أي لاعب في البرسا يستطيع القيام بدوره على أكمل وجه دون ميسي".



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وفي تصريحات لوكالة (إفي)، أثنى اللاعب على العملاق الكتالوني الذي مازال ينتمي إليه وقد يعود لصفوفه مرة أخرى بعد انتهاء إعارته للنادي الإنجليزي، قائلا: "أي لاعب في برشلونة يمكنه القيام بدوره على أكمل وجه دون ميسي. بالطبع وجود ميسي في الميدان مهم للغاية باعتباره أفضل لاعب في العالم، لكن باقي اللاعبين يلعبون بشكل جيد جدا".

وقال دولوفيو إنه "سعيد جدا" بتجربته في إنجلترا، وأوضح "أفتقد إسبانيا ولكن أنا سعيد هناك، توجد فروق بالطبع بين الدوري الإنجليزي والإسباني، هذه هي كرة القدم. وأنا استمتع بكل مباراة أخوضها في الدوري الإنجليزي".

وتحدث اللاعب المعار من قبل برشلونة لإيفرتون عن العملاق الكتالوني، حيث يرى إن "الكتالوني على مستوى عال، وقد فاز في جميع المباريات والأهم أنه يسمح بتناوب الأدوار بين لاعبيه. ويقدم كرة قدم رائعة. لنرى إذا كان باستطاعته تحقيق مزيد من الألقاب".

كما أعرب عن سروره تجاه مشاركته في المنتخب الإسباني للشباب، ودافع عن دور منتخبه الحالي قائلا إن "مستوى الناشئين ينعكس بدوره على المنتخب الأول فيما بعد، والمنتخب الأول يقدم كرة رائعة ونحن نحاول أيضا أن نفعل نفس الشيء".