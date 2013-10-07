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أبيدال: بنزيمة احتياطيا؟ هذا ليس حلا

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أبيدال: بنزيمة احتياطيا؟ هذا ليس حلا أبيدال: بنزيمة احتياطيا؟ هذا ليس حلا

باريس (إفي) - قال مدافع موناكو الفرنسي إريك أبيدال إن إجلاس مواطنه كريم بنزيمة على دكة الاحتياطي سواء مع أو مع ناديه ريال مدريد الإسباني ليس الحل لمشكلة العقم التهديفي التي يعاني منها.

 

ويمر بنزيمة بفترة سيئة مع كل من المنتخب الفرنسي وريال مدريد بسبب غيابه عن التهديف وإهداره للفرص بصورة غريبة، ويبدو الأمر أكثر خطورة بالنسبة له في النادي الملكي بسبب استياء جماهير البرنابيو ورغبتها في رؤية الصاعد ألبارو موراتا يلعب أساسيا بدلا منه.

 

وتحدث أبيدال في تصريحات صحفية من ناحية أخرى عن أتلتيكو مدريد الذي يتقاسم صدارة الليجا مع برشلونة حيث قال "لقد كان دائما فريقا جيدا، وهم يستحقون ما وصلوا إليه حتى الآن".

وبخصوص ما يسعى إلى تحقيقه مع موناكو هذا الموسم قال "التأهل لدوري الأبطال من ضمن أهدافنا الكبرى ويجب علينا الكفاح من أجله"، معربا من ناحية أخرى عن عدم اقتناعه بوجود أي فرص لباريس سان جيرمان في الفوز بلقب التشامبيونز هذا الموسم.

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