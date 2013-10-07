بيل يحاول مساعدة ريال مدريد في موقعتي يوفنتوس وبرشلونة

مدريد (إفي) - بدأ الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني في مدينة بالديبيباس الرياضية التابعة للنادي برنامجا مكثفا للحاق بمباراتي يوفنتوس في الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال وكلاسيكو الليجا أمام برشلونة.

ويواجه ريال مدريد الإسباني يوفنتوس في 23 من الشهر الجاري وبعدها بثلاثة أيام فقط يصطدم بالبرسا متصدر الليجا بالتقاسم مع أتلتيكو مدريد.

ويبلغ إجمالي الدقائق التي لعبها بيل مع ريال مدريد في ثلاث مباريات 132 دقيقة فقط، حيث خاض مباراته الأولى أمام فياريال كأساسي ولعب 60 دقيقة وبعدها بثلاثة أيام لعب آخر 27 دقيقة في مباراة جلاتا سراي التركي بدوري الأبطال.

وكان من المقرر أن يشارك أساسيا في مباراة خيتافي إلا أنه قبل عشر دقائق من بدء اللقاء شعر بآلام، أبعدته أيضا عن مباراة خيتافي اللاحقة وأمام أتلتيكو مدريد لعب الشوط الثاني، وبعدها تم الإعلان في اليوم التالي أنه يعاني من إصابة تتطلب الراحة.



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وأعد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خطة خاصة للاعب تتضمن التعافي وفترة إعداد، ذلك لأنه لم يخضها من الأساس مع ناديه السابق توتنهام بسبب تمرده لتسهيل انتقاله لريال مدريد.

وينوي أنشيلوتي إذا كان الأمر ممكنا إشراك بيل لدقائق في مباراة مالاجا بالليجا في 19 من الشهر الجاري إذا ما كانت هناك مؤشرات حول تحسنه وذلك لتجهيزه على أفضل وجه قبل موقعتي يوفنتوس وبرشلونة.