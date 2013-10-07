مانشستر يونايتد قد يخسر فيلاني حتى ديسمبر

يواجه البلجيكي مروان فيلاني لاعب وسط مانشستر يونايتد خطر الغياب عن الشياطين الحمر لسبعة أسابيع بسبب إصابة في المعصم.

وانضم فيلاني هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد من إيفرتون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني بعد مفاوضات دامت لأخر أيام موسم الانتقالات.

وقال ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر للموقع الرسمي لناديه: "تعرض فيلاني لإصابة في المعصم، وسوف يخضع لفحوصات طبية".

وتابع "الأمر لا يبدو جيدا، ولكننا سننتظر لنرى ماذا سيحدث".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن فيلاني قد يخضع إلى جراحة عاجلة ستتسبب في غيابه عن مباريات الشياطين حتى ديسمبر المقبل.

وشارك فيلاني في ثلاث مباريات مع مانشستر هذا الموسم.

ويحتل الشياطين الحمر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.