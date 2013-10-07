رئاسة أركان القوات البحرية الليبية تستقبل فرقاطة باكستانية

استقبلت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، اليوم الاثنين، الفرقاطة طرابلس التابعة للقوات البحرية الباكستانية بميناء مدينة طرابلس التجارى.

وقال الناطق الرسمى باسم القوات الليبية أيوب قاسم فى تصريحاته إنه "كان فى استقبال الفرقاطة عدد من ضباط البحرية إضافة إلى سفير دولة باكستان فى ليبيا إبراز حسين"، موضحا أن الهدف من الزيارة هو الاستفادة من الخبرات الباكستانية فى مجال القوة البحرية.

وأوضح أن الزيارة التى تستمر حتى يوم الخميس المقبل، يزور خلالها الطاقم المصاحب لهذه الفرقاطة معالم مدينة طرابلس، بالإضافة إلى المدن الأثرية المجاورة لها، وأن الطاقم سيتعرف على هذه الفرقاطة ويرى مميزاتها وتقنيتها المتطورة.