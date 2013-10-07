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الخارجية البحرينية: المؤامرات ضد مجلس التعاون لن تجد طريقها للنجاح

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الخارجية البحرينية: المؤامرات ضد مجلس التعاون لن تجد طريقها للنجاح الخارجية البحرينية: المؤامرات ضد مجلس التعاون لن تجد طريقها للنجاح

أكد رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن دول مجلس التعاون "نجحت فى أن تكون كياناً ورقماً دولياً هاماً فى المنظومة العالمية"، وشدد على أن "المؤامرات التى تحاك ضد هذا الكيان الراسخ لن تجد طريقها للنجاح بوعى الشعوب الخليجية، وأن الاتحاد هو السبيل الأجدى لدرئها".

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عنه القول: "إذا كان التكامل الخليجى بالأمس أولوية فهو اليوم أمر حتمى لما تقتضيه متطلبات المرحلة وتحدياتها الأمنية والاقتصادية".

ودعا إلى "تعزيز التعاون الخليجى المشترك بتفعيل قنواته ليكون دائما على مستوى التحدى".

وشدد على أهمية استمرار وتكثيف اللقاءات والاجتماعات بين دول مجلس التعاون من أجل توحيد السياسات والاستراتيجيات بما يعود بالخير والنفع على شعوب دول المجلس، ويسهم فى وضع الأرضية الصلبة التى يقوم عليها الاتحاد الخليجى.

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