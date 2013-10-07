مصدر: انتحاري انتحل صفة شرطي وراء تفجير مديرية أمن جنوب سيناء

كتب : محمد مقلد منذ 21 دقيقة

انفجار سيارة مفخخة في مديرية أمن جنوب سيناء

كشف مصدر أمني رفيع مسؤول بمدن القناة وسيناء، أن حادث تفجير مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم، وقع عن طريق انتحاري، ارتدى ملابس الشرطة ودخل فناء المديرية بسيارة تشبه سيارات الشرطة، ما جعل الموجودين ينخدعون فيه عند دخوله فناء المديرية ولم يشتبهوا فيه.

وأضاف المصدر أن خبراء المعمل الجنائي عثروا على أشلاء أحد الانتحاريين في مكان الحادث، وأكدوا أن كمية المتفجرات التي وُضعت بالسيارة تصل إلى 200 كيلو متفجرات.

أخبار متعلقة :

"الوطن" تنشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث تفجيرات مديرية أمن جنوب سيناء

قتيلان وعشرات المصابين في انفجار سيارة ملغومة قرب مديرية أمن جنوب سيناء

مصدر: قتيلان و48 مصابا بينهم حكمدار مديرية أمن جنوب سيناء في انفجار الطور

ارتفاع عدد ضحايا تفجير سيارة بمديرية جنوب سيناء إلى 3 شهداء