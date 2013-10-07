مدرب الرائد: الفوز على الهلال يرد على المنتقدين

عبر الجزائري نور الدين زكري المدير الفني لفريق الرائد الجزائري عن استياءه الكبير من ما وصفه بالحملة الإعلامية الشرسة الموجهة تجاه فريقه.

وقال زكري لصحيفة المدينة السعودية "أطالب بالإنصاف والتوازن في التعليق على أداء فريقي وتقييمه، أرى أن الفوز على الهلال خير إثبات لما نقدمه من مستوى جيد."

وكان الرائد صاحب المركز التاسع في الدوري السعودي قد فاز على الهلال المتصدر بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة من البطولة.

وأضاف ذكري "ساتعامل مع الجميع كمدرب محترف، سأحترمهم وأقدرهم، ولكنني لن اسكت عن الانتقادات غير الموضوعية."