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أهلي جدة يسعى مجددا لضم السهلاوي في يناير

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أهلي جدة يسعى مجددا لضم السهلاوي في يناير أهلي جدة يسعى مجددا لضم السهلاوي في يناير

فتح مسؤولو أهلي جدة باب المفاوضات مجددا مع محمد السهلاوي مهاجم النصر، لينضم إلى الفريق خلال يناير المقبل.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإقتصادية" ، لجأ مسؤولو الأهلي إلى السهلاوي لحاجتهم إلى مهاجم محلي.

وتؤكد المصادر المطلعة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي على الانتقال من النصر إلى الأهلي.

ويفكر السهلاوي الذي انضم من القادسية إلى النصر مقابل 32 مليون ريال، في شراء المدة المتبقية من عقده مع النصر.

وكانت إدارة الأهلي قد تفاوضت مع اللاعب خلال الصيف الماضي، ألا أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح بعد أن رفض السهلاوي العرض المقدم والذي بلغ ثلاثة ملايين ريال سنويا.

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فيديو اليوم السابع

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