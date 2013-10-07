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قائد العين يثق في قدرة كيكي على ترتيب الأوراق

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قائد العين يثق في قدرة كيكي على ترتيب الأوراق قائد العين يثق في قدرة كيكي على ترتيب الأوراق

يؤمن هلال سعيد قائد العين الإماراتي أن تعاقد إدارة ناديه مع المدير الفني كيكي فلوريس لتولي تدريب الفريق، بمثابة خطوة جيدة لترتيب الأوضاع.

وقال سعيد لصحيفة الإمارات اليوم "كيكي هو الشخص المناسب لترتيب أوراق العين، وهناك شعور بالتفاؤول وسط اللاعبين بقدومه."

وتابع سعيد "إدارة النادي قامت بجهود كبيرة لتدعيم الفريق خلال الموسمين الماضيين، ولذلك لا يعقل أن تتحمل مسؤولية أي تراجع بمفردها."

وأضاف سعيد " التقيت كيكي مؤخرا، لم نتحدث كثيرا، لكن هناك معطيات تؤكد أن المرحلة المقبلة معه ستكون جيدة."

ويعاني العين من تحقيقه لعدد من النتائج السيئة خلال الفترة الأخيرة على صعيد مختلف البطولات التي يشارك فيها الفريق، أخرها كانت الخسارة من الظفرة 4-3.

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فيديو اليوم السابع