انعقاد المؤتمر السنوى الثامن للجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم

يعقد المؤتمر السنوى الثامن للجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم فى الفترة من 17: 18 من ديسمبر المقبل.

وصرحت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذة الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى رئيس الجمعية ورئيس المؤتمران، المؤتمر يشارك فى جلساته العلمية أساتذة من مختلف الجامعات المصرية والدول العربية.

وأشارت إلى أن الجلسات تتناول عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بمرض السكر لمعرفة كل ما هو جديد فى تشخيص وعلاج مرض السكر والتغذية الإكلينيكية وعلاقة السكر بالكبد والجهاز الهضمى.

ومناقشة عدد من الأبحاث والموضوعات عن مضاعفات السكر على الكليتين ومضاعفات السكر على الجهاز العصبى.

ويناقش المؤتمر أيضا علاقة السكر بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وضغط الدم والقدم السكرى وغيبوبة السكر وكيفية تجنبها.

جدير بالذكر، أن المؤتمر يحضره رئيس الاتحاد الدولى للسكر وعدد من الأساتذة من بعض الدول الأجنبية.