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وزير إيرلندي يزور مخيم برج البراجنة ويساهم بمبلغ 500 ألف يورو للأونروا

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وزير إيرلندي يزور مخيم برج البراجنة ويساهم بمبلغ 500 ألف يورو للأونروا وزير إيرلندي يزور مخيم برج البراجنة ويساهم بمبلغ 500 ألف يورو للأونروا

ارشيفية

تفقد وزير التنمية والتجارة الايرلندي جو كوستيلو اليوم مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطنييين في ضاحية بيروت الجنوبية برفقة المديرة العامة للاونروا في لبنان آن ديسمور التي أطلعته على كل نشاطات الوكالة الحالية في لبنان .

وتوقف كوستيلو عند مركز “الأونروا” الصحي في المخيم والتقى عائلة فلسطينية نزحت جراء العنف الدائر في سوريا روت له آثار النزاع على حياتها والتحديات اليومية التي تواجهها في لبنان .

وأبدى كوستيلو قلقه بسبب اقتلاع بعض العائلات من مكانها مرتين بسبب الصراع العنيف مشيرا الى مساهمة من الايرلندية بقيمة 500 ألف يورو للأونروا لمساعدة لاجئي فلسطين الذن نزحوا من سوريا الى لبنان .

كما زار مدرسة طولكرم في مخيم برج البراجنة والتقى طلابا فلسطينيين نازحين من سوريا واطلع على خدمات “الأونروا” التعليمية .

وقالت ديسمور ان هبة ايرلندا تأتي في توقيت مهم مع استمرار عبور لاجئي فلسطين من سوريا الى لبنان بالاضافة الى وجود أكثر من 47 ألف فلسطيني لاجئ من سوريا في لبنان حاليا وهذه الهبة ستساعد الأونروا في تقديم مساعدات إغاثة طارئة لهم .

أ ش أ

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