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بدء جلسة محاكمة 139 متهمًا فى أحداث رمسيس الأولى

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بدء جلسة محاكمة 139 متهمًا فى أحداث رمسيس الأولى بدء جلسة محاكمة 139 متهمًا فى أحداث رمسيس الأولى

 

بدأت منذ قليل اليوم الاثنين محكمة جنح باب الشعرية، المنعقدة فى التجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد حافظ وسكرتارية فؤاد محمود نظر ثانى جلسات محاكمة 139 متهم فى أحداث اشتباكات ميدان رمسيس .

حضر المتهمين من محبسهم وسط حراسة امنية مشددة وعقدت الجلسة فى قاعات محكمة الجنايات نظرا لكثرة عدد المتهمين وتم السماح فقط للمحامين بحضور جلسة المحاكمة ومنع الاعلاميين من تغطيتها .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهام، تنوعت بين الشروع فى القتل، التجمهر فى جماعات أكثر من 5 أفراد، مقاومة سلطات، حيازة سلاح بدون ترخيص، استعراض القوة والعنف، إتلاف مال عام وخاص، قطع طرق وتعطيل المواصلات العامة، وترويع مواطنين وتحريض على عنف وضرب المجنى عليهم .

تعود تفاصيل أحداث ميدان رمسيس الأولى، حين قامت جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مسيرات لهم ومؤيديهم بالميدان، يوم 15 يوليو الماضى، ووقعت اشتباكات بينهم وبين الباعة الجائلين، بسبب خوفهم من إخلاء الميدان ونقل بضائعهم واعتصام الإخوان بالميدان كما فعلوا فى رابعة العدوية، وتدخل خلال الاشتباكات بلطجية ومسلحون قاموا بإطلاق النار مما تسبب فى سقوط مصابين تفاقم أعمال عنف، بينما تدخلت قوات الأمن وتمكنت من القبض على حوالى 400 متهم، تم توزيعهم على أقسام شرطة ونيابات الظاهر، والسيدة زينب، والموسكى، وباب الشعرية، وأمرت الأخيرة بإحالة 139 متهم محبوسين إلى محكمة الجنح، بعد تجديد حبسهم 3 مرات لمدة 15 يوم، ومرة أخيرة لمدة 40 يوم، وتمت إحالتهم خلال تلك الفترة إلى المحاكمة .

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