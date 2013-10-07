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زينب وسكينة تألقتا في المغرب قبل "ستار أكاديمي"

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زينب وسكينة تألقتا في المغرب قبل "ستار أكاديمي" زينب وسكينة تألقتا في المغرب قبل "ستار أكاديمي"

أظهرت المتسابقتان المغربيتان في برنامج "ستار أكاديمي" تميزاً وحضوراً لافتاً خلال السهرة الأولى، ويرجع هذا المستوى الجيّد إلى تمكنّهما بالفن قبل مشاركتهما أصلاً في الأكاديمية.
فسكينة بوخريص كانت مشاركة قوية في إحدى برامج المسابقات الغنائية في المغرب، ونافست على الفوز باللقب في فئة الأغنية الغربية، وكانت من بين أبرز الأصوات التي تؤدي مقاطع لكل من المطربتين العالميتين كريستينا أغيليرا وشاكيرا.
وتطمح سكينة ابنة مدينة مراكش في عامها الخامس والعشرين إلى أن تكون هذه السنة سنة تألق ونجاح، وتسعى من خلال "ستار أكاديمي" أن يتعرف عليها الجمهور العربي و يحبّها كما أحبها الجمهور المغربي و صوّت لها.
أما زينب أسامة فاحترفت الغناء في سن صغيرة ودخلت الطرب من أوسع أبوابه عندما التحقت بمباريات دار الأبرا المصرية وحصدت الجوائز، ورغم اهتمامها الكبير بالفن إلا أنها كانت تعطي أهمية شديدة لدراستها في مجال العلوم الاقتصادية .
بدأت زينب مسارها من خلال مشاركة في حفلات لفنانين معروفين، وهي الآن تحاول رسم مسارها عبر طرق باب "ستار أكاديمي " من أجل حجز مكان في قلب المشاهد العربي .

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